Samsung Smartphone Gamepad a breve per il Samsung Galaxy S4

Samsung Smartphone Gamepad

Il Samsung Galaxy S4 va finalmente incontro ad una novità decisamente significativa in queste ore, grazie alla disponibilità del cosiddetto Samsung Smartphone Gamepad. Si tratta del famoso controller, che consente di migliorare in modo significativo l'esperienza di utilizzo di alcune applicazioni, nel caso in cui il device sia dotato quantomeno del sistema operativo Android Jelly Bean 4.1, mentre la dimensione dello schermo non può essere inferiore ai 4 pollici. Ecco perché il controller sarà compatibile con i principali top di gamma realizzati dal colosso coreano, fermo restando che la distribuzione vera e propria in Europa si avrà solo tra qualche settimana. Sconosciuto, almeno per ora, il prezzo che l'azienda deciderà di applicare ad un prodotto che, come molti ricorderanno, fu presentato proprio in concomitanza del Samsung Galaxy S4.