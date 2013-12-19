Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance in Italia! Link al download per Jelly Bean
di Redazione
19/12/2013
[caption id="attachment_4155" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance in Italia finalmente ad una svolta, considerando che proprio questa mattina è stato messo a disposizione degli utenti un nuovissimo e interessante link al download riguardante il tanto desiderato Android Jelly Bean 4.1.2. Stiamo parlando del firmware I9070XXLQL, che pochissime ore fa è stato messo a disposizione di coloro che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S Advance no brand qui in Italia. Al momento, non è dato conoscere le caratteristiche dell'update in questione, ma la sua date build, risalente al 5 dicembre, lascia immaginare che qualcosa di nuovo potrebbe effettivamente esserci in questo nuovo pacchetto software. Coloro che vogliono portare a termine il download del firmware, in ogni caso, possono procedere via Odin attraverso questa pagina.
