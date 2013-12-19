Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance in Italia! Link al download per Jelly Bean

Redazione Avatar

di Redazione

19/12/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4155" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance in Italia finalmente ad una svolta, considerando che proprio questa mattina è stato messo a disposizione degli utenti un nuovissimo e interessante link al download riguardante il tanto desiderato Android Jelly Bean 4.1.2. Stiamo parlando del firmware I9070XXLQL, che pochissime ore fa è stato messo a disposizione di coloro che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S Advance no brand qui in Italia. Al momento, non è dato conoscere le caratteristiche dell'update in questione, ma la sua date build, risalente al 5 dicembre, lascia immaginare che qualcosa di nuovo potrebbe effettivamente esserci in questo nuovo pacchetto software. Coloro che vogliono portare a termine il download del firmware, in ogni caso, possono procedere via Odin attraverso questa pagina.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3, download dell'aggiornamento I9300XXUGMK6 in Italia (Vodafone)

Articolo Successivo

Samsung Smartphone Gamepad a breve per il Samsung Galaxy S4

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Ecco il Samsung Gear S2

Ecco il Samsung Gear S2

17/08/2015

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

22/03/2015

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

05/01/2015