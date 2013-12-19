Samsung Galaxy S3, download dell'aggiornamento I9300XXUGMK6 in Italia (Vodafone)

[caption id="attachment_5299" align="aligncenter" width="397"] Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 si avvicina alla piena distribuzione dell’aggiornamento Android 4.3 in Italia, considerando che, in queste ore, sono emerse novità per i Vodafone. A quanto pare, infatti, l’update ha visto la luce anche nel nostro Paese, attraverso il firmware I9300XXUGMK6 che, in ogni caso, non garantisce lo sbarco sul dispositivo di alcune funzioni, come nel caso di Samsung KNOX. Quest’ultimo, al contrario, pare essere perfettamente funzionante con il Samsung Galaxy Note 2, accentuando in questo modo un certo malcontento di coloro che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S3. Nel giro di pochi giorni, in ogni caso, l’aggiornamento Android 4.3 dovrebbe essere messo a disposizione anche di chi dispone di un Samsung Galaxy S3 no brand, senza dimenticare le altre versioni in commercio qui da noi. Il download per i modelli Vodafone è disponibile in questa pagina.