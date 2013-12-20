Samsung Galaxy S4, aggiornamento Android 4.4 a breve in Italia: ecco perché

[caption id="attachment_5822" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 potrebbe vedere avviato piuttosto velocemente il processo di rilascio dell’aggiornamento Android 4.4. Con un particolare riferimento all’Italia, infatti, in queste ore è possibile evidenziare come sia stato già lanciato il firmware Android 4.3 per chi dispone di un Samsung Galaxy Note 2 e un Samsung Galaxy S3, con focus sui device Vodafone. Quanto avvenuto, lancia due segnali piuttosto positivi: da un lato, infatti, la chiusura del cerchio attorno ad Android 4.3 agevola lo start ufficiale per il progetto di Android Kit Kat 4.4 ottimizzato sul Samsung Galaxy S4. In secondo luogo, gli ultimi update emersi evidenziano che l’Italia comincia a godere di una posizione maggiormente favorevole sul tema rilasci. Sarà così anche per questo rilascio riguardante il Samsung Galaxy S4.