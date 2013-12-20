Caricamento...

Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance, decisione nel 2014

di Redazione

20/12/2013

[caption id="attachment_4496" align="aligncenter" width="400"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance sempre più in alto mare, considerando che, a quanto pare, una decisione definitiva verrà presa solo nel 2014. E' questa la sensazione che matura facilmente in queste ore su Android Jelly Bean, al dì là dello sporadico rilascio in Italia nella giornata di ieri, considerando che il colosso coreano si sta adoperando per una serie di device di fascia alta (soprattutto nel caso del Samsung Galaxy S3 e del Samsung Galaxy Note 2), mentre manca totalmente il supporto per modelli di classe media. Tra questi, ovviamente, troviamo anche il Samsung Galaxy S Advance, per il quale l'azienda continua a non prendere una posizione, accentuando i dubbi di coloro che temono una svolta solo nel 2014. Tutto lascia pensare che il brand coreano prenderà una decisione sul dispositivo tra qualche settimana, alla luce delle priorità emerse nell'ultimo periodo.

