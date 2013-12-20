Samsung Galaxy S3, aggiornamento Android 4.3 con i primi bug

[caption id="attachment_5446" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 ha ricevuto un paio di giorni fa l’aggiornamento del sistema operativo Android 4.3, almeno per i modelli Vodafone. A distanza di qualche ora dal suo rilascio, è impossibile non prendere in esame alcuni aspetti importanti, come quello relativo al fatto che sono ancora piuttosto rari i casi in cui l’installazione del firmware risulta possibile via OTA. In aggiunta, pare che, una volta portato a termine il download di Android 4.3, gli utenti ricevano ulteriori notifiche di aggiornamenti, nonostante questi siano stati messi a disposizione degli utenti svariati mesi prima. Insomma, aspetti sui quali il brand coreano deve necessariamente lavorare, affinché non vi sia alcun tipo di polemica attorno al processo di rilascio di Android 4.3 per il Samsung Galaxy S3.