Aggiornamento Samsung Galaxy S4, Android 4.4 entro gennaio: è ufficiale

Redazione

di Redazione

21/12/2013

[caption id="attachment_5940" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Samsung Galaxy S4 Aggiornamento Samsung Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S4 al centro di una nota molto importante, considerando che il sistema operativo Android Kit Kat 4.4 arriverà entro gennaio. In queste ore, più in particolare, a sbilanciarsi è stato l'operatore francese SFR, secondo cui l'update arriverà a bordo dello smartphone, oltre al Samsung Galaxy Note 3, a partire dalla fine del mese di gennaio. L'ipotesi più estrema, a detta della compagnia telefonica, si riferisce invece al mese di febbraio. Difficile prevedere quali possano essere i tempi per la diffusione su larga scala dell'aggiornamento Android Kit Kat 4.4, anche se SamMobile afferma che dovrebbero trascorrere pochissime settimane, prima che ogni versione del modello in commercio, possa godere di tale privilegio. Cosa ci si deve aspettare, in Italia, per questo nuovo aggiornamento Galaxy S4?

