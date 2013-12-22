Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S Advance con l'aggiornamento in Italia, ecco i primi feedback

Redazione Avatar

di Redazione

22/12/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="480"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance ha ricevuto poco più di due giorni fa l’aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.2. Stiamo parlando del modello no brand, in commercio in Italia e che da quasi un anno attendeva un passo ufficiale da parte della casa produttrice, con i primissimi feedback che autorizzano gli utenti a nutrire un certo ottimismo sulla tenuta dello smartphone. La date build dell’update, come abbiamo ricordato in settimana, risale al 5 dicembre, ragion per cui era già lecito aspettarsi degli interessanti passi in avanti, rispetto a quanto abbiamo avuto modo di registrare nel corso degli ultimi mesi. Insomma, le cose dovessero andare avanti così, è possibile che anche le altre versioni del Samsung Galaxy S Advance ottengano l’aggiornamento Jelly Bean in tempi ristretti.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4, ecco il probabile calendario dell'aggiornamento Android 4.4 in Italia

Articolo Successivo

Aggiornamento Samsung Galaxy S4, Android 4.4 entro gennaio: è ufficiale

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Ecco il Samsung Gear S2

Ecco il Samsung Gear S2

17/08/2015

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

22/03/2015

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

05/01/2015