Samsung Galaxy S Advance con l'aggiornamento in Italia, ecco i primi feedback

Il Samsung Galaxy S Advance ha ricevuto poco più di due giorni fa l'aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.2. Stiamo parlando del modello no brand, in commercio in Italia e che da quasi un anno attendeva un passo ufficiale da parte della casa produttrice, con i primissimi feedback che autorizzano gli utenti a nutrire un certo ottimismo sulla tenuta dello smartphone. La date build dell'update, come abbiamo ricordato in settimana, risale al 5 dicembre, ragion per cui era già lecito aspettarsi degli interessanti passi in avanti, rispetto a quanto abbiamo avuto modo di registrare nel corso degli ultimi mesi. Insomma, le cose dovessero andare avanti così, è possibile che anche le altre versioni del Samsung Galaxy S Advance ottengano l'aggiornamento Jelly Bean in tempi ristretti.