Samsung Galaxy S4, ecco il probabile calendario dell'aggiornamento Android 4.4 in Italia

Redazione Avatar

di Redazione

23/12/2013

[caption id="attachment_6312" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Samsung Galaxy S4 di nuovo al centro di rumors, considerando che ora si parla del probabile calendario per l'aggiornamento Android 4.4 in Italia. In particolare, lo scorso fine settimana l'operatore francese SFR ha dichiarato che il device, insieme al Samsung Galaxy Note 3, riceveranno il suddetto aggiornamento tra la fine del mese di gennaio e l'inizio di febbraio, scatenando ulteriori indiscrezioni sul tema. Se i recenti trend dovessero essere confermati, infatti, sarà con ogni probabilità il Samsung Galaxy S4 Vodafone a fare per primo un passo di questo tipo, seguito a ruota da quello no brand. La sensazione, in ogni caso, è che in Italia difficilmente le acque cominceranno a smuoversi prima dell'inizio di febbraio, nonostante il gap temporale tra un rilascio e l'altro è davvero calato in modo considerevole.

