Samsung Galaxy S Advance, aggiornamento Vodafone a giorni

Aggiornamento Galaxy S Advance

Il Samsung Galaxy S Advance si appresta ad andare incontro ad un nuovo aggiornamento del sistema operativo per i device brandizzati Vodafone. E' questa l'opinione maturata nel corso delle ultime ore, considerando che, attraverso gli altri dispositivi, sta emergendo che i dispositivi marchiati con il suddetto operatore e quelli no brand stanno andando praticamente a braccetto. La scorsa settimana, il Samsung Galaxy S Advance no brand ha ricevuto un nuovo firmware e, stando ai primissimi commenti da parte degli utenti, pare che sia stato fatto un passo in avanti interessante nell'esperienza di utilizzo del dispositivo. Insomma, al momento tutto lascia pensare che il prossimo della fila potrebbe essere proprio il Samsung Galaxy S Advance Vodafone e a seguire gli altri device.