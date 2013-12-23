Samsung Galaxy S3, aggiornamento a Natale: ecco cosa attendersi

[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 dovrebbe ricevere un aggiornamento ulteriore nel corso di questa settimana, alla luce di quanto sta avvenendo con altri dispositivi. In particolare, sia lo smartphone, sia il Samsung Galaxy Note 2 hanno toccato con mano Android 4.3 attraverso il dispositivo brandizzato Vodafone, ma per il phablet di seconda generazione sono state riscontrate delle casistiche in cui anche quello no brand ha avuto modo di fare questo step. Insomma, la sensazione è che la settimana natalizia possa portare con sé lo sbarco di Android 4.3 per tutti coloro che in questi mesi hanno deciso di portare a termine l’acquisto del Samsung Galaxy S3 no brand, fermo restando che per la disponibilità via OTA sarà necessario attendere ancora qualche giorno per il target in questione.