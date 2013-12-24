Samsung Galaxy S4, prezzo più basso con ulteriore aggiornamento in Italia
di Redazione
24/12/2013
[caption id="attachment_6283" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 vede stabilizzarsi la situazione, per quanto concerne la questione del prezzo più basso, considerando le nuove proposte. Sul web, infatti, diverse piattaforme consentono ora di portarsi a casa il dispositivo con un esborso pari a soli 395 euro, con un costo da affrontare per gli utenti inferiore addirittura di 300 euro, rispetto al prezzo di listino emerso al momento del lancio del modello sul mercato, praticamente otto mesi fa. E’ importante evidenziare che, nonostante l’arrivo dell’aggiornamento Android 4.3 ed il probabile sbarco di Android Kit Kat 4.4 sul modello a partire dalla fine del mese di gennaio, non siamo andato ad un aumento del prezzo più basso disponibile sul web. Insomma, le occasioni non mancano attorno al Samsung Galaxy S4.
Articolo Precedente
Samsung Galaxy S Advance, aggiornamento e prezzo più basso variato
Articolo Successivo
Samsung Galaxy S3, aggiornamento a Natale: ecco cosa attendersi
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti
10/10/2019
Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio
26/07/2019
Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale
10/03/2018