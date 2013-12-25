Caricamento...

Samsung Galaxy S Advance, aggiornamento e prezzo più basso variato

25/12/2013

[caption id="attachment_4476" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance ha ricevuto nei giorni scorsi l’aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean in Italia, come noto a tutti. Stiamo parlando del firmware concepito per i dispositivi no brand, che pare aver garantito interessanti plus a tutti coloro che hanno deciso di dare fiducia all’azienda con l’acquisto di questo prodotto. In tal senso, è interessante notare che il prezzo del dispositivo è andato incontro ad alcune novità, in riferimento al mercato italiano. La maggior parte delle offerte concepite per il Samsung Galaxy S Advance, infatti, ora supera nuovamente la soglia dei 150 euro, a testimonianza del fatto che l’aggiornamento Jelly Bean ha in qualche modo valorizzato il dispositivo in questione. Quali saranno i prossimi sviluppi per lo stesso Samsung Galaxy S Advance?

Aggiornamento per la gamma dei Samsung Galaxy S3 (GT-I93001)

Samsung Galaxy S4, prezzo più basso con ulteriore aggiornamento in Italia

