Samsung Galaxy S Advance, aggiornamento e prezzo più basso variato

[caption id="attachment_4476" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance ha ricevuto nei giorni scorsi l’aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean in Italia, come noto a tutti. Stiamo parlando del firmware concepito per i dispositivi no brand, che pare aver garantito interessanti plus a tutti coloro che hanno deciso di dare fiducia all’azienda con l’acquisto di questo prodotto. In tal senso, è interessante notare che il prezzo del dispositivo è andato incontro ad alcune novità, in riferimento al mercato italiano. La maggior parte delle offerte concepite per il Samsung Galaxy S Advance, infatti, ora supera nuovamente la soglia dei 150 euro, a testimonianza del fatto che l’aggiornamento Jelly Bean ha in qualche modo valorizzato il dispositivo in questione. Quali saranno i prossimi sviluppi per lo stesso Samsung Galaxy S Advance?