Aggiornamento per la gamma dei Samsung Galaxy S3 (GT-I93001)

26/12/2013

[caption id="attachment_5299" align="aligncenter" width="397"]Samsung Galaxy S3 Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 si appresta ad andare incontro ad un aggiornamento della gamma relativa al popolare dispositivo Android. In particolare, in queste ore è stato possibile notare che è giunta direttamente dalla Cina la certificazione per un nuovo prodotto, il cosiddetto GT-I93001, che dovrebbe presentare una sola differenza, rispetto allo smartphone che abbiamo imparato a conoscere nel corso dell’ultimo anno. In particolare, il modello in questione dovrebbe essere caratterizzato da 1.5 GB di memoria RAM, mentre al momento non è possibile risalire alla versione di Android che sarà pensata per il device al momento del suo lancio sul mercato. Insomma, un’ultima spinta alle vendite del Samsung Galaxy S3, prima di concentrarsi sui dispositivi ideati nell’ultimo periodo dal brand coreano.

