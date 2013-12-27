Samsung Galaxy S4, pericolo sicurezza con l'aggiornamento Samsung Knox

[caption id="attachment_6283" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 ha ricevuto di recente l’aggiornamento del sistema operativo Android 4.3, con pareri positivi da parte degli utenti. Se la tenuta dello smartphone non è stata messa in discussione dal rilascio del colosso coreano, allo stesso tempo è impossibile trascurare la problematica che è stata segnalata nel corso delle ultime ore da una fonte come SamMobile. Il sito, infatti, ha parlato di una scoperta da parte di ricercatori israeliani, che avrebbero individuato delle anomalie a proposito del funzionamento di Samsung KNOX, il nuovo pacchetto di sicurezza concepito dalla casa produttrice. Nel dettaglio, pare che le comunicazioni via email degli utenti siano facilmente raggiungibili dagli hacker, con tutte le conseguenze del caso. Attesa, a breve, una nota ufficiale da parte di Samsung.