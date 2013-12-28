Samsung Galaxy S Advance, precisazione sull'aggiornamento Jelly Bean via OTA

[caption id="attachment_4208" align="aligncenter" width="275"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance, in questi giorni, richiede per forza di cose un chiarimento sulla questione dell’aggiornamento Jelly Bean. Stiamo parlando del firmware I9070XXLQL, che, come molti già sapranno, è stato messo a disposizione di coloro che sono in possesso di uno smartphone no brand nel nostro Paese. Ebbene, come fatto presente da molti nel corso degli ultimi giorni, è bene sottolineare che è normale l’eventuale mancata disponibile dell’update via OTA, considerando che in tanti hanno parlato della possibile installazione del firmware solo via Kies o via Odin, considerando che l’azienda sta temporeggiando nel consentire l’installazione direttamente dal proprio dispositivo. La sensazione, pertanto, è che sarà necessario ancora qualche giorno prima di chiudere l’aggiornamento Galaxy S Advance via OTA, ovvero nella modalità preferita dagli utenti.