Aggiornamento Samsung Galaxy S3 via OTA anche per i no brand

Il Samsung Galaxy S3 sta ricevendo l'aggiornamento del sistema operativo Android 4.3 anche per i modelli no brand, secondo svariate segnalazioni. La versione più diffusa in Italia, infatti, vede emergere numerosi commenti in questo senso, anche per quanto concerne la questione relativa al download via OTA del tanto atteso firmware, fermo restando che non tutti riescono ancora a godere di questo privilegio. In un contesto di questo tipo, dunque, è possibile evidenziare come stiamo andando incontro ad un paradosso, considerando che la diffusione dell'aggiornamento per il Samsung Galaxy S3 prosegue nonostante i diversi bug che sono stati menzionati da coloro che hanno avuto modo di provarlo negli ultimi tempi a bordo del Samsung Galaxy S3 Vodafone. Avremo maggiore fortuna in questa circostanza?