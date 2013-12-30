Samsung Galaxy S4, gli ultimi sviluppi sull'aggiornamento Android 4.4
di Redazione
30/12/2013
[caption id="attachment_5940" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 vede emergere interessanti sviluppi, per quanto concerne la questione relativa alla diffusione dell'aggiornamento Android 4.4. Poco più di una settimana fa, più in particolare, abbiamo riportato la notizia relativa alla possibile distribuzione di Android Kit Kat 4.4 per il modello in questione e per il Samsung Galaxy Note 3 a partire dalla fine del mese di gennaio, oppure da inizio febbraio, secondo quanto affermato dalla compagnia telefonica francese SFR. In particolare, è importante evidenziare che l'azienda non ha smentito una soluzione di questo tipo, rafforzando le convinzioni di coloro che ipotizzano effettivamente un'uscita anticipata per il tanto atteso aggiornamento. Del resto, le buone impressioni maturate con il Samsung Galaxy S4 con Android 4.3 dovrebbero essere giusto viatico in questo senso.
