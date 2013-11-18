Caricamento...

Samsung Galaxy S4, nota sull'aggiornamento Android 4.3 in Italia

18/11/2013

[caption id="attachment_5822" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 non ha ancora una data di uscita per l’aggiornamento del sistema operativo Android 4.3, in riferimento alle restanti versioni in commercio in Italia. Come molti sanno, infatti, l’update è stato reso disponibile addirittura per i dispositivi Wind nel corso degli ultimi giorni, mentre non si può parlare ancora di piena diffusione per gli smartphone che sono marchiati Tre e Tim. In tal senso, la casa produttrice ha fatto sapere che non vi sono ancora comunicazioni ufficiali da diramare sotto questo punto di vista, ma a questo punto appare evidente che la situazione sia destinata a sbloccarsi nel giro di pochi giorni. Insomma, ancora un po’ di pazienza e l’aggiornamento Android 4.3 sarà disponibile per tutti i Samsung Galaxy S4 in commercio in Italia.

