Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance, dettagli sull'ultimo Jelly Bean sudamericano
di Redazione
17/11/2013
[caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance disponibile da qualche giorno in un nuovo Paese, alla luce dei dettagli sull'ultimo Jelly Bean sudamericano. In particolare, il firmare è stato nuovamente messo a disposizione di coloro che hanno deciso di portare a termine l'acquisto dello smartphone in Cina, con la prospettiva di andare incontro ad un firmware piuttosto performante. Ad oggi, infatti, sono diversi i feedback positivi per il Samsung Galaxy S Advance, una volta portata a termine l'installazione dell'update I9070UBLPI, atteso da diversi utenti in queste zone. Come sempre, forniamo il link al download, disponibile in questa pagina, per gli utenti che hanno conoscenze più avanzate e sono ansiosi di mettere le mani su questo nuovo aggiornamento Jelly Bean dedicato al Samsung Galaxy S Advance.
Articolo Precedente
Samsung Galaxy S4, nota sull'aggiornamento Android 4.3 in Italia
Articolo Successivo
Samsung Galaxy S4, aggiornamento Android 4.3 anche per Wind
Redazione
Articoli Correlati
Ecco il Samsung Gear S2
17/08/2015