Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance, dettagli sull'ultimo Jelly Bean sudamericano

[caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance disponibile da qualche giorno in un nuovo Paese, alla luce dei dettagli sull'ultimo Jelly Bean sudamericano. In particolare, il firmare è stato nuovamente messo a disposizione di coloro che hanno deciso di portare a termine l'acquisto dello smartphone in Cina, con la prospettiva di andare incontro ad un firmware piuttosto performante. Ad oggi, infatti, sono diversi i feedback positivi per il Samsung Galaxy S Advance, una volta portata a termine l'installazione dell'update I9070UBLPI, atteso da diversi utenti in queste zone. Come sempre, forniamo il link al download, disponibile in questa pagina, per gli utenti che hanno conoscenze più avanzate e sono ansiosi di mettere le mani su questo nuovo aggiornamento Jelly Bean dedicato al Samsung Galaxy S Advance.