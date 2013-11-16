Samsung Galaxy S4, aggiornamento Android 4.3 anche per Wind

[caption id="attachment_5822" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 presenta anche in questo fine settimana delle importanti novità per quanto concerne la questione dell’aggiornamento Android 4.3. In particolare, in queste ore è emerso che anche l’operatore Wind ha messo a disposizione degli utenti il suddetto update, anticipando a sorpresa compagnie telefoniche del calibro di Tre e Tim. In un contesto di questo tipo, dunque, è possibile evidenziare il fatto che la diffusione del firmware sta procedendo ad un’andatura piuttosto spedita, forse segno di un trend molto interessante per gli utenti: le varie compagnie telefoniche, infatti, sembra stiano facendo di tutto per limitare al massimo la questione della frammentazione di Android. In questo senso, lo sbarco di Android 4.3 per il Samsung Galaxy S4 sembra essere un chiaro segnale.