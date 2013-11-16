Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4, aggiornamento Android 4.3 anche per Wind

Redazione Avatar

di Redazione

16/11/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_5822" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 presenta anche in questo fine settimana delle importanti novità per quanto concerne la questione dell’aggiornamento Android 4.3. In particolare, in queste ore è emerso che anche l’operatore Wind ha messo a disposizione degli utenti il suddetto update, anticipando a sorpresa compagnie telefoniche del calibro di Tre e Tim. In un contesto di questo tipo, dunque, è possibile evidenziare il fatto che la diffusione del firmware sta procedendo ad un’andatura piuttosto spedita, forse segno di un trend molto interessante per gli utenti: le varie compagnie telefoniche, infatti, sembra stiano facendo di tutto per limitare al massimo la questione della frammentazione di Android. In questo senso, lo sbarco di Android 4.3 per il Samsung Galaxy S4 sembra essere un chiaro segnale.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance, dettagli sull'ultimo Jelly Bean sudamericano

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S2, aggiornamento Android 4.2.2: qualche segnale positivo c'è

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018