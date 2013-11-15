Samsung Galaxy S2, aggiornamento Android 4.2.2: qualche segnale positivo c'è

[caption id="attachment_4161" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Samsung Galaxy S2 non così distante dal rilascio del tanto discusso aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2, visto che ora qualche segnale positivo c'è. Nonostante il colosso coreano continui a non sbilanciarsi sotto questo punto di vista, lasciando in un mare di dubbi i tanti utenti che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S2, allo stesso tempo dobbiamo soffermarci su alcuni aspetti. Il suo successore, vale a dire il Samsung Galaxy S3, sta ricevendo Android 4.3 con grande velocità e difficilmente l'azienda deciderà di lasciare fermo ad Android 4.1.2 il Samsung Galaxy S2. In aggiunta, il Samsung Galaxy S2 Plus, che gode di una scheda tecnica decisamente simile, si appresta a fare il medesimo passo anche in Italia, dopo i numerosi rilasci di Android 4.2.2 in giro per il mondo. Insomma, ora c'è fiducia attorno al Samsung Galaxy S2.