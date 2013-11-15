Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S Advance, altro duro attacco all'assistenza: ecco perché

15/11/2013

[caption id="attachment_4244" align="aligncenter" width="500"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance protagonista proprio nel corso delle ultime di un altro duro attacco all'assistenza Samsung, come sempre per Android Jelly Bean. Come molti utenti sanno, infatti, Samsung Italia consiglia spesso e volentieri agli utenti che lamentano problemi di rivolgersi alla propria community, per individuare le risposte alle varie questioni, tramite la condivisione di esperienze. All'ennesimo feedback di questo tipo, tuttavia, un utente ha fatto sapere che in realtà l'ultimo post della stessa community risale al mese di agosto, lasciando intendere chiaramente che non può essere considerato questo il principale canale per ottenere assistenza sul Samsung Galaxy S Advance. Insomma, nelle prossime settimane è atteso un altro tipo di passo da parte dell'azienda, per quanto concerne i problemi legati all'aggiornamento Jelly Bean.

