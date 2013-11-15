Aggiornamento per il Samsung Galaxy S4, il paradosso del Samsung Galaxy S3

[caption id="attachment_5786" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 è al centro di un vero e proprio caso, per quanto concerne la diffusione dell'aggiornamento Android 4.3 su alcune versioni dello smartphone. In particolare, come molti sanno, solo le varianti no brand e Vodafone hanno avuto modo di imbattersi nei plus che sono garantiti dal dispositivo, mentre i restanti modelli marchiati sono ancora in attesa di comunicazioni ufficiali. Il malcontento del target in questione, più in particolare, è aumentato nel momento in cui Android 4.3 ha iniziato ad essere diffuso in giro per il mondo anche per il predecessore del Samsung Galaxy S4, vale a dire il Samsung Galaxy S3. Dunque, una situazione paradossale, che al momento non prevede una pianificazione dei tempi precisa per i tanti utenti che sono in attesa.