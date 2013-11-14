Samsung Galaxy S3, I9300ZCUBMK2 garantisce novità all'aggiornamento Android 4.3

[caption id="attachment_5299" align="aligncenter" width="397"] Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 vive ancora giornate particolari, per quanto concerne la solita questione riguardante l'aggiornamento del sistema operativo Android 4.3. In particolare, nel corso delle ultime ore è apparso online il link al download per una nuova versione del firmware, quella etichettata come I9300ZCUBMK2, grazie alla quale, in Cina, può essere possibile imbattersi in un aggiornamento Android 4.3 diverso rispetto a quello che ha visto la luce in Europa la scorsa settimana. Questo, anche perché la sua date build è a dir poco recente e risale allo scorso 4 novembre. Tutti gli utenti più esperti che sono in possesso di un Samsung Galaxy S3 e che, allo stesso tempo, vogliono portare a termine l'installazione di questo nuovo aggiornamento Android 4.3 via Odin, può accedere a questa pagina.