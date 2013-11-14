Caricamento...

Samsung Galaxy S Advance, nuovo link al download per l'aggiornamento

14/11/2013

[caption id="attachment_4833" align="aligncenter" width="276"]Samsung Galaxy S Advance Samsung Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance conferma il suo buon momento, per quanto concerne la questione relativa all’aggiornamento Jelly Bean. Il riferimento è al nuovo rilascio del firmware, che questa volta è stato garantito per un Paese come il Cile, a testimonianza del fatto che la casa produttrice sta finalmente facendo qualche passo in avanti. In particolare, la date build risale allo scorso 26 maggio, con un particolare focus su un update che, pur non essendo il più recente di sempre, allo stesso tempo pare garantire buone perfomance. Gli utenti che non vogliono attendere oltre in Italia e che intendono portare a termine il download via Odin di questo nuovo aggiornamento Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance, possono collegarsi a questa pagina e avviare la procedura.

