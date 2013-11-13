Aggiornamento Samsung Galaxy S3, importante svolta per Android 4.3

[caption id="attachment_3007" align="aligncenter" width="490"] Samsung Galaxy S3 Premium Suite[/caption] Il Samsung Galaxy S3 continua a far parlare di sé, per quanto concerne le caratteristiche dell’aggiornamento Android 4.3. In particolare, è inevitabile che in questi giorni si parli del processo di diffusione del firmware, che sta viaggiando a ritmi più sostenuti di quanto potesse essere lecito immaginare, almeno per quanto concerne il panorama europeo. E’ notizia di queste ore, infatti, che l’update è stato messo a disposizione di coloro che hanno deciso di portarsi a casa il Samsung Galaxy S3 nel Regno Unito. Considerando la strategicità di tale area per la casa produttrice, è lecito immaginare che la situazione possa sbloccarsi a breve anche in altri Paesi, con la prospettiva di ottenere l’aggiornamento Android 4.3 in Italia nel giro di pochi giorni, o comunque entro novembre.