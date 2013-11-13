Caricamento...

Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance, torna a parlare Tre

13/11/2013

[caption id="attachment_4208" align="aligncenter" width="275"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance sta facendo registrare delle novità interessanti in giro per il mondo sull’aggiornamento, ma la situazione in Italia appare ancora piuttosto bloccata. Se da un lato l’operatore Moviestar ha garantito agli utenti che hanno deciso di acquistare il modello in Argentina un update ad Android Jelly Bean in grado di soddisfare le aspettative da parte degli utenti, almeno stando ai primi feedback che sono apparsi online, qui da noi il trend è completamente diverso. Non è un caso che, ancora in queste ore, Samsung Italia non sia in grado di garantire dei tempi approssimativi di rilascio per chi ha deciso di acquistare un Samsung Galaxy S Advance con il marchio dell’operatore Tre, a testimonianza del fatto che il ritardo accumulato è destinato a crescere.

Aggiornamento Samsung Galaxy S3, importante svolta per Android 4.3

Samsung Galaxy S4 con Android Kit Kat 4.4, download di una nuova alternativa

