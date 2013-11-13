Caricamento...

Samsung Galaxy S4 con Android Kit Kat 4.4, download di una nuova alternativa

13/11/2013

[caption id="attachment_4309" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S4 Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 torna ad essere protagonista, per quanto concerne la questione dell’aggiornamento del proprio sistema operativo. Questa volta, più in particolare, il riferimento non è tanto al discusso Android 4.3 e ai tempi necessari per la sua totale diffusione in Italia, quanto all’erede naturale del suddetto pacchetto software, vale a dire Android Kit Kat 4.4. Proprio ad inizio settimana, infatti, è stata messa a disposizione di tutti una primissima versione della cosiddetta CyanogenMod 11, basata proprio su Android Kit Kat 4.4 e ottimizzata per un dispositivo del calibro del Samsung Galaxy S4. Come evidenziato da alcuni addetti ai lavori, è normale che la soluzione software in questione non sia ancora perfetta e totalmente stabile, ma, allo stesso tempo, l’unico difetto sembra coinvolgere il funzionamento della fotocamera dello stesso Samsung Galaxy S4. Chi vuole effettuare il download, può accedere a questa pagina.

