Samsung Galaxy S4 con Android Kit Kat 4.4, download di una nuova alternativa

Il Samsung Galaxy S4 torna ad essere protagonista, per quanto concerne la questione dell'aggiornamento del proprio sistema operativo. Questa volta, più in particolare, il riferimento non è tanto al discusso Android 4.3 e ai tempi necessari per la sua totale diffusione in Italia, quanto all'erede naturale del suddetto pacchetto software, vale a dire Android Kit Kat 4.4. Proprio ad inizio settimana, infatti, è stata messa a disposizione di tutti una primissima versione della cosiddetta CyanogenMod 11, basata proprio su Android Kit Kat 4.4 e ottimizzata per un dispositivo del calibro del Samsung Galaxy S4. Come evidenziato da alcuni addetti ai lavori, è normale che la soluzione software in questione non sia ancora perfetta e totalmente stabile, ma, allo stesso tempo, l'unico difetto sembra coinvolgere il funzionamento della fotocamera dello stesso Samsung Galaxy S4. Chi vuole effettuare il download, può accedere a questa pagina.