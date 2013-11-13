Aggiornamento Samsung Galaxy S4 ad Android 4.3, differenze con altri top di gamma

[caption id="attachment_5940" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 continua a far discutere, relativamente alla sua tenuta in seguito all’installazione del discusso aggiornamento Android 4.3. In particolare, se da un lato la medesima diffusione per il Samsung Galaxy S3 fa ben sperare che tutte le versioni del Samsung Galaxy S4 in commercio possano fare ben presto il discusso passo in avanti, allo stesso tempo non è possibile trascurare la componente qualitativa dell’update. In particolare, a differenza di quanto emerso con lo stesso Samsung Galaxy S3, con il device lanciato quest’anno dal brand coreano, il pacchetto Samsung Knox pare essere vivo e vegeto, ma soprattutto perfettamente funzionante, garantendo un plus non da poco, dal punto di vista della sicurezza, a coloro che hanno deciso di puntare sul Samsung Galaxy S4.