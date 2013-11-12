Aggiornamento Samsung Galaxy S3, segnalati bug con Android 4.3

[caption id="attachment_5299" align="aligncenter" width="397"] Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 sta cominciando a ricevere l’aggiornamento del sistema operativo Android 4.3 su larga scala, come ormai noto a gran parte degli addetti ai lavori, ma in queste ore ci si può soffermare già sui primi feedback da parte degli utenti, in riferimento sia a coloro che risiedono nei Paesi in cui il firmware ha preso piede, sia agli utenti italiani più esperti, che hanno effettuato il download del pacchetto software via Odin. In un contesto di questo tipo, nel dettaglio, è emersa la strana assenza di Samsung Knox, senza tralasciare la questione riguardante i continui riavvii da parte del dispositivo e l’elevato consumo della batteria. Insomma, l’aggiornamento Android 4.3 ha ancora molta strada da fare nell’ottica di un modello come il Samsung Galaxy S3.