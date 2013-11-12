Samsung Galaxy S Advance, pareri diversi sugli ultimi due aggiornamenti Jelly Bean

[caption id="attachment_4476" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance sta facendo registrare feedback a dir poco contrastanti, per quanto riguarda i più recenti aggiornamenti Jelly Bean. Nel dettaglio, è noto che la settimana scorsa è stata caratterizzata da alcuni rilasci, come quelli garantiti in un primo momento al device distribuito in Argentina con l’operatore Moviestar, fino ad arrivare all'apparizione dello stesso update in Uruguay e altri Paesi sudamericani. Nel primo caso, la date build dell’aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1.2 è fissata allo scorso 16 ottobre e, non a caso, gli utenti hanno commentato favorevolmente la tenuta del Samsung Galaxy S Advance, dopo aver effettuato la sua installazione. Discorso diverso per il secondo update, originato durante il mese di aprile e ancorato a livelli di performance ancora non sufficienti per chi ha avuto modo di testarlo.