Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4, aggiornamento Android 4.3 per tutti in settimana (Italia)

Redazione Avatar

di Redazione

12/11/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_5822" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Samsung Galaxy S4 sempre più vicino alla piena diffusione dell'aggiornamento Android 4.3, probabilmente disponibile per tutti, già in settimana, in un Paese come l'Italia, che di solito non gode di una corsia preferenziale sotto questo punto di vista. Come molti sanno, infatti, la compagnia telefonica Tre ha fatto sapere che l'update in questione, per la versione brandizzata, sarà a disposizione degli utenti entro il prossimo 15 novembre, con la reale prospettiva di andare incontro al medesimo update, nello stesso periodo, anche per i device marchiati Tim. Resta da definire la questione per i Samsung Galaxy S4 Wind, anche se la velocità con cui si sta diffondendo l'aggiornamento Android 4.3, autorizza ad essere ottimisti anche chi ha scelto di portarsi a casa questa particolare variante dello smartphone.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S Advance, pareri diversi sugli ultimi due aggiornamenti Jelly Bean

Articolo Successivo

Aggiornamento Samsung Galaxy S3, segnali contrastanti per Android 4.3

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018