Samsung Galaxy S4, aggiornamento Android 4.3 per tutti in settimana (Italia)

Samsung Galaxy S4 sempre più vicino alla piena diffusione dell'aggiornamento Android 4.3, probabilmente disponibile per tutti, già in settimana, in un Paese come l'Italia, che di solito non gode di una corsia preferenziale sotto questo punto di vista. Come molti sanno, infatti, la compagnia telefonica Tre ha fatto sapere che l'update in questione, per la versione brandizzata, sarà a disposizione degli utenti entro il prossimo 15 novembre, con la reale prospettiva di andare incontro al medesimo update, nello stesso periodo, anche per i device marchiati Tim. Resta da definire la questione per i Samsung Galaxy S4 Wind, anche se la velocità con cui si sta diffondendo l'aggiornamento Android 4.3, autorizza ad essere ottimisti anche chi ha scelto di portarsi a casa questa particolare variante dello smartphone.