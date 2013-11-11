Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Samsung Galaxy S3, segnali contrastanti per Android 4.3

Redazione Avatar

di Redazione

11/11/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_3656" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S3 vs BlackBerry Z10 Samsung Galaxy S3 vs BlackBerry Z10[/caption] Il Samsung Galaxy S3 continua a ricevere l’aggiornamento del sistema operativo ad Android 4.3 in giro per il mondo, come emerge con SamMobile. In particolare, di recente l’update è stato messo a disposizione di coloro che hanno deciso di acquistare il dispositivo in questione in Grecia, ma anche in altri Paesi, come nel caso della Slovenia, Repubblica Ceca, Austria e Romania (in quest’ultimo caso, con l’operatore Vodafone). Il controsenso giunge dagli Stati Uniti, in virtù del fatto che tutti si aspettavano il rilascio di Android 4.3 per i modelli brandizzati Vodafone a partire dal 6 novembre. Così non è stato, come del resto prevedibile, visto che gli Stati Uniti giungono spesso in ritardo in questo particolare contesto, per la delusione di milioni di utenti in possesso di un Samsung Galaxy S3. E l’Italia? Al momento mancano comunicazioni ufficiali in merito.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4, aggiornamento Android 4.3 per tutti in settimana (Italia)

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S Advance, buoni feedback per l'ultimo aggiornamento Jelly Bean

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015