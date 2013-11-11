Aggiornamento Samsung Galaxy S3, segnali contrastanti per Android 4.3
di Redazione
11/11/2013
[caption id="attachment_3656" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S3 vs BlackBerry Z10[/caption] Il Samsung Galaxy S3 continua a ricevere l’aggiornamento del sistema operativo ad Android 4.3 in giro per il mondo, come emerge con SamMobile. In particolare, di recente l’update è stato messo a disposizione di coloro che hanno deciso di acquistare il dispositivo in questione in Grecia, ma anche in altri Paesi, come nel caso della Slovenia, Repubblica Ceca, Austria e Romania (in quest’ultimo caso, con l’operatore Vodafone). Il controsenso giunge dagli Stati Uniti, in virtù del fatto che tutti si aspettavano il rilascio di Android 4.3 per i modelli brandizzati Vodafone a partire dal 6 novembre. Così non è stato, come del resto prevedibile, visto che gli Stati Uniti giungono spesso in ritardo in questo particolare contesto, per la delusione di milioni di utenti in possesso di un Samsung Galaxy S3. E l’Italia? Al momento mancano comunicazioni ufficiali in merito.
Redazione
