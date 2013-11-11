Caricamento...

Samsung Galaxy S Advance, buoni feedback per l'ultimo aggiornamento Jelly Bean

11/11/2013

[caption id="attachment_4155" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance, come ormai noto, ha ricevuto in questi giorni un interessante aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean. Stiamo parlando del firmware che è stato messo a disposizione di coloro che hanno acquistato il modello attraverso l’operatore MovieStar in Argentina, che, tra i suoi segnali distintivi, presenta una date build a dir poco recente. L’update, infatti, è datato 16 ottobre, lasciando intendere che è finalmente possibile andare incontro ad alcune novità sulla tenuta dello stesso Samsung Galaxy S Advance con l’aggiornamento Jelly Bean. I primi commenti da parte degli utenti, in tal senso, fanno emergere effettivamente indicazioni incoraggianti sotto questo punto di vista, auspicando che la novità in questione possa mettere piede in tempi ristretti anche in Italia.

