Aggiornamento Samsung Galaxy S4 ad Android 4.3, parla una compagnia telefonica
di Redazione
11/11/2013
[caption id="attachment_5786" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S4 ad Android 4.3 non ancora assicurato per tutte le versioni in commercio in Italia, considerando anche le parole di una compagnia telefonica. Vedere per credere il caso di Tim, alla luce del fatto che il vettore ha dapprima dichiarato di non avere informazioni sui tempi di uscita del firmware, per poi condividere con gli utenti un messaggio decisamente più incoraggiante, nell'ottica di un rilascio in tempi ristretti. Questo, più nel dettaglio, il messaggio rilasciato dalla compagnia telefonica sull'argomento:
"Ciao Niccolò, stiamo verificando gli ultimi aggiornamenti. Ti forniremo riscontro appena avremo news. Buona serata da TIM!".Insomma, la sensazione è che entro la fine del mese di novembre, anche il Samsung Galaxy S4 Tim dovrebbe finalmente fare questo passo in avanti tanto atteso.
