Samsung Galaxy S Advance, link al download del miglior aggiornamento Jelly Bean

Il Samsung Galaxy S Advance ha ricevuto in questi giorni un importante aggiornamento software, relativamente ad Android Jelly Bean. Non si tratta del solito firmware sporadico, ma di un update che ha come date build fissata lo scorso 16 ottobre, a testimonianza del fatto che qualcosa finalmente comincia a muoversi all'interno della casa produttrice. Al momento, comunque, non vi sono ancora commenti specifici sulla tenuta del Samsung Galaxy S Advance, anche perché, come sempre avviene in queste circostanze, l'update è disponibile solo via Odin ed è quindi alla portata dei soli utenti più esperti. Chiunque è interessato a testare il nuovo aggiornamento Jelly Bean, reso disponibile per l'utenza che dispone di un Samsung Galaxy S Advance distribuito in Argentina attraverso l'operatore Moviestar, può collegarsi a questa pagina.