Samsung Galaxy S4, ondata di download per l’aggiornamento Android 4.3

[caption id="attachment_5940" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 si appresta a ricevere l’aggiornamento del sistema operativo Android 4.3 per tutte le versioni che sono in commercio in Italia. In questi giorni, infatti, è stato possibile notare che la casa produttrice ha distribuito l’update per gran parte dei modelli che sono in commercio in Europa, puntando su un pacchetto software che sembra essere caratterizzato più da pregi, che da difetti. Ricordiamo che in Italia, il Samsung Galaxy S4 ha ricevuto l’aggiornamento Android 4.3 solo per i modelli no brand e quelli marchiati Vodafone, mentre i dispositivi brandizzati Tre faranno questo passo entro la metà del mese di novembre, stando a quanto comunicato dalla stessa compagnia telefonica su Twitter. Resta il mistero più totale, invece, a proposito del Samsung Galaxy S4 Tim.