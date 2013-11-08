Caricamento...

Samsung Galaxy S2 e Samsung Galaxy S2 Plus, importanti spunti sull'aggiornamento Android 4.2.2

Redazione Avatar

di Redazione

08/11/2013

[caption id="attachment_4294" align="aligncenter" width="495"]Aggiornamento Galaxy S2 Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Samsung Galaxy S2 e Samsung Galaxy S2 Plus protagonisti proprio in questi giorni di importanti spunti sull'aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2. Visitando la pagina Facebook di Samsung Italia, infatti, è stato possibile notare nel corso degli ultimi giorni che molti utenti in possesso della versione polacca del Samsung Galaxy S2 Plus, hanno avuto modo di toccare con mano la notifica per il download del suddetto update. Situazione ancora bloccata per i dispositivi italiani, ma, allo stesso tempo, un ottimo segnale sia per i modelli commercializzati qui da noi, appartenenti alla famiglia dei Samsung Galaxy S2 Plus, sia per chi ancora spera di poter ricevere l'aggiornamento Android Jelly Bean 4.2.2 sul proprio Samsung Galaxy S2, considerando le tante analogie tra i due dispositivi.

