Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance, curiosa comunicazione ufficiale

Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance protagonista nel corso degli ultimi giorni di una curiosa comunicazione ufficiale da parte di Samsung Italia. Un utenti, infatti, all'interno della pagina ufficiale della divisione nostrana, ha chiesto alla casa produttrice se vi fossero possibilità che il modello in questione possa ricevere in futuro l'aggiornamento del sistema operativo Android Kit Kat 4.4. Ipotesi altamente improbabile, considerando le incredibili difficoltà che ha generato lo sbarco del semplice Android Jelly Bean 4.1.2 sullo stesso Samsung Galaxy S Advance. A sorpresa, però, l'azienda ha dichiarato che appena avrà comunicazioni ufficiali in merito, le renderà pubbliche attraverso la pagina in questione. Divertente che tutti i fan della pagina, in realtà sanno benissimo che lo smartphone non avrà modo di imbattersi in Android Kit Kat 4.4, se non tramite ROM.