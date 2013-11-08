Aggiornamento Samsung Galaxy S4 ad Android 4.3, un punto di forza e uno di debolezza
di Redazione
08/11/2013
[caption id="attachment_5786" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 ha ormai ricevuto su larga scala l’aggiornamento del sistema operativo Android 4.3, almeno per i modelli no brand e Vodafone in commercio in Italia. In attesa di maggiori dettagli sulle altre varianti dello smartphone (Tre, ad esempio, ha fatto sapere che l’update sarà disponibile entro metà novembre), al momento ci si può concentrare sui feedback relativi all’update in questione. Per quanto concerne i punti di forza dell’aggiornamento Android 4.3 dedicato al Samsung Galaxy S4, ad oggi ci si può soffermare con un margine di errore bassissimo sul binomio composto dalla fluidità e dalla stabilità dello smartphone. Per quanto concerne invece i punti deboli, la segnalazione più frequente è quella relativa alla tenuta della connessione, soprattutto quella sotto il regime del WiFi.
Redazione
