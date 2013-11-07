Caricamento...

Samsung Galaxy S3 e aggiornamento Android 4.3, prudenza degli operatori

Redazione Avatar

di Redazione

07/11/2013

[caption id="attachment_3160" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S3 Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 sta iniziando a ricevere l’aggiornamento del sistema operativo Android  4.3 in giro per il mondo, anche se l’azienda vuole andarci piano. E’’ questo quello che emerge in questi giorni, considerando che le due versioni del device che hanno avuto modo di toccare con mano l’update, in Irlanda e Svizzera, vedono i rispettivi operatori adottare un approccio decisamente singolare. Le compagnie telefoniche, infatti, non hanno rilasciato alcun annuncio ufficiale nei loro siti, senza dimenticare che l’update risulta non essere ancora disponibile via OTA. Insomma, la prudenza sembra essere la strada scelta da Samsung in questo particolare contesto e, ad oggi, la sensazione è che sia necessario ancora del tempo prima che l’aggiornamento Android 4.3 risulti disponibile anche in Italia e in molti altri Paesi.

