Samsung Galaxy S Advance, comunicazione sull'aggiornamento Jelly Bean

[caption id="attachment_4176" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance è stato protagonista proprio in questi giorni di una nuova nota ufficiale sull’aggiornamento Jelly Bean. La casa produttrice, più in particolare, ha ribadito che al momento non vi sono informazioni da condividere con gli utenti che hanno deciso di acquistare lo smartphone, a proposito di una questione a dir poco delicato. Inevitabile che in un contesto di questo tipo aumenti il malumore da parte degli utenti che hanno deciso di portarsi a casa lo smartphone, anche perché l’update era previsto in un primo momento addirittura lo scorso mese di febbraio e, ad oggi, la casa produttrice ancora non è stata in grado di mettersi alle spalle tutte le problematiche tecniche del caso. A quando l’aggiornamento Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance?