Samsung Galaxy S4 vs iPhone 5S, nuovo confronto sulla durata della batteria

Redazione Avatar

di Redazione

07/11/2013

[caption id="attachment_6060" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 è stato protagonista di un interessante test, grazie alla rivista “Wich?”, con la quale è tornato di moda il confronto con l’iPhone 5S. In particolare, la testata si è concentrata sulla durata della batteria dei principali top di gamma delle migliori case produttrici, premiando senza mezzi termini il device coreano, sia durante la navigazione, sia in occasione delle chiamate. Curioso, comunque, che questo dato venga alla luce proprio nel momento in cui molti utenti non hanno risparmiato critiche alla casa produttrice, a causa di un aggiornamento per il Samsung Galaxy S4 (quello del sistema operativo Android 4.3 per intenderci), che avrebbe creato più di un problema proprio alla durata della batteria del dispositivo in questi ultimi giorni.

Samsung Galaxy S Advance, comunicazione sull'aggiornamento Jelly Bean

Aggiornamento Samsung Galaxy S3 ad Android Kit Kat 4.4, nuove speranze per gli utenti

Redazione Avatar

Redazione

