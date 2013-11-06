Aggiornamento Samsung Galaxy S3 ad Android Kit Kat 4.4, nuove speranze per gli utenti
di Redazione
06/11/2013
[caption id="attachment_5299" align="aligncenter" width="397"] Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 potrebbe rientrare tra i modelli che avranno modo di ricevere l’aggiornamento del sistema operativo Android Kit Kat 4.4. In particolare, in queste ore, infatti, giungono interessanti indicazioni direttamente dal mondo Google, considerando che il nuovo sistema operativo lanciato sul mercato dovrebbe essere alla portata di un numero superiore di dispositivi, rispetto a quanto è stato possibile notare con Jelly Bean. In un frangente di questo tipo, i plus potrebbero essere toccati con mano in prima istanza proprio dal Samsung Galaxy S3, da molti considerato come device “al limite” sotto questo punto di vista. Insomma, a breve potremmo andare incontro ad una serie di novità sotto questo punto di vista, anche per gli oltre sessanta milioni di utenti in possesso di un Samsung Galaxy S3.
Articolo Precedente
Samsung Galaxy S4 vs iPhone 5S, nuovo confronto sulla durata della batteria
Articolo Successivo
Aggiornamento Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance, ecco come protestare
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna
12/08/2016
Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo
15/02/2016