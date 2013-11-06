Aggiornamento Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance, ecco come protestare

[caption id="attachment_4494" align="aligncenter" width="236"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance sempre nei pensieri dei tantissimi utenti che hanno deciso di acquistare lo smartphone. Ad oggi, infatti, ancora non vengono segnalate ulteriori novità per chi dispone del dispositivo Android, con l'azienda che sta accumulando ritardi su ritardi in questo particolare frangente. Sono tantissimi gli utenti che si chiedono come protestare in Rete, anche perché i feedback del brand coreano sono sempre più rari all'interno dei social network. E' per questo che risulta utile e interessante la nuova petizione online, che sta facendo già registrare numeri importanti. Tutti gli utenti che voglio aderire all'iniziativa, dando un chiaro segnale alla casa produttrice in merito alla questione dell'aggiornamento Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance, possono collegarsi a questa pagina.