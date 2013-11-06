Caricamento...

Samsung Galaxy S4, importante conferma su Android Kit Kat 4.4

06/11/2013

[caption id="attachment_5822" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 farà parte sicuramente dei dispositivi che avranno modo di ricevere l’aggiornamento del sistema operativo Android Kit Kat 4.4. Passo scontato, considerando le caratteristiche tecniche dello smartphone in questione, ma precisazione dovuta, considerando che in un contesto di questo tipo, soprattutto con una casa produttrice del calibro di Samsung, nulla si può dare per scontato. Non è un caso che la lista ufficiosa apparsa sul web nel corso delle ultime ore, vede la situazione riguardante il Samsung Galaxy S3 piuttosto incerta. Insomma, sono ancora diversi i nodi da sciogliere attorno ai top di gamma dell’azienda, ma a questo punto non è da escludere qualche novità per il Samsung Galaxy S4, relativamente ad Android Kit Kat 4.4, nel corso del 2013.

