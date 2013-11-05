Caricamento...

Aggiornamento Samsung Galaxy S3 ad Android 4.3, primo link al download

05/11/2013

[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S3 Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S3 ad Android 4.3 vicino come non mai, considerando che è apparso online il primo link al download. Si tratta di una ROMufficiale, considerando che è stata messa a disposizione direttamente da Samsung per gli sviluppatori, ma allo stesso tempo non ancora definitiva, come emerso nelle scorse settimane prima per il Samsung Galaxy S4 (che da qualche giorno ha ricevuto l'update ultimato per i no brand in Italia), poi per il Samsung Galaxy Note 2. In questo particolare contesto, diventa dunque cruciale concentrarsi sulle caratteristiche di questo nuovo firmware. Gli utenti più esperti che sono in possesso di un Samsung Galaxy S3 e che sono ansiosi di mettere le mani sul nuovo aggiornamento per lo smartphone, possono collegarsi a questa pagina.

