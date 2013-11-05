Caricamento...

Samsung Galaxy S Advance, aggiornamento Jelly Bean in Austria: ecco i commenti

05/11/2013

[caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="480"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance non vede emergere grosse novità, in questi giorni, per quanto concerne la questione dell’aggiornamento Android Jelly Bean. Nello specifico, la scorsa settimana è stato possibile concentrarsi su un nuovo firmware, che è stato messo a disposizione di coloro che hanno deciso di portarsi a casa il modello in Austria. In quel frangente, nello specifico, è stato possibile evidenziare che la data di rilascio del firmware fosse ancorata al 9 aprile. Secondo i primi commenti emersi in Rete nel corso degli ultimi giorni, vi sono pochi dubbi sul fatto che l’aggiornamento Jelly Bean in questione non ha portato grandi cambiamenti, rispetto agli standard ai quali ci siamo abituati. Insomma, non resta che attendere update più consistenti per chi dispone di un Samsung Galaxy S Advance.

