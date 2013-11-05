Samsung Galaxy S3, un ulteriore segnale positivo sull'aggiornamento Android 4.3

[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 dovrebbe ricevere l’aggiornamento del sistema operativo Android 4.3 in tempi relativamente ristretti, anche in Italia. La scorsa settimana, infatti, l’update è stato messo a disposizione di coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S4 in Italia, nella sua versione no brand, dando ottimi segnali a coloro che hanno già avuto modo di testarlo. E’ proprio a partire da tale presupposto che è lecito immaginare tempi piuttosto ristretti per l’uscita di Android 4.3 sul Samsung Galaxy S3, senza dimenticare che l’operatore AT&T ha preannunciato l’appuntamento negli Stati Uniti il prossimo 13 novembre. Insomma, non resta che attendere un paio di settimane, per vedere come evolveranno le cose a proposito del Samsung Galaxy S3, dopo i numerosi dubbi delle scorse settimane.